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Песков дал совет тем, кто заболел 

RT на русском и ещё 1 44 минуты назад
Песков дал совет заболевшим коронавирусом
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лучше «не запускать» болезнь и не допускать начала пневмонии.
«Совет, конечно, — не запускать, не надеяться на чудо», — сказал пресс-секретарь президента в интервью «Авторадио».
Он рассказал о том, что у него была двусторонняя пневмония.
«И, слава богу, врачи вовремя её схватили и вовремя начали лечение. Если запустить пневмонию, то катастрофически быстро увеличивается объём поражения легких», — сказал Песков.
Ранее Песков рассказал о своих ощущениях от заболевания коронавирусом. По его словам, после инфицирования у него поднялась температура и пропало обоняние.
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Общество , Политика , Дмитрий Песков , Авторадио
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