Песков дал совет заболевшим коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лучше «не запускать» болезнь и не допускать начала пневмонии.

«Совет, конечно, — не запускать, не надеяться на чудо», — сказал пресс-секретарь президента в интервью «Авторадио».

Он рассказал о том, что у него была двусторонняя пневмония.

«И, слава богу, врачи вовремя её схватили и вовремя начали лечение. Если запустить пневмонию, то катастрофически быстро увеличивается объём поражения легких», — сказал Песков.

Ранее Песков рассказал о своих ощущениях от заболевания коронавирусом. По его словам, после инфицирования у него поднялась температура и пропало обоняние.