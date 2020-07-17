Журналистка Ксения Собчак разжижает мозги молодежи и насаждает правовой нигилизм и должна быть уволена с Первого канала. Об этом, как сообщает пресс-служба движения «Ветераны России», заявил председатель движения Ильдар Резяпов.

Собчак, как сообщал «Рамблер», ведет шоу «Док-ток» на Первом канале. Три дня назад Резяпов направил обращение в адрес генерального директора канала Константина Эрнста . В нем он потребовал увольнения Собчак.

Дмитрия Рогозина Ивана Сафронова. Председатель «Ветеранов России» напомнил, что Собчак неоднократно публично призывала к возврату Крыма Украине и игнорированию голосования о поправках в Конституцию России, а 7 июля приняла участие в акции в поддержку советника генерального директора государственной корпорации «Роскосмос»

Резяпов высказал мнение, что Собчак воспринимает Россию как кормушку, отделяет себя от российского общества и государства, ставит себя выше закона, игнорирует его, насаждает правовой нигилизм и занимается разжижением мозгов молодежи.

Сафронов был задержан 7 июля по подозрению в работе на специальные службы Чехии и передаче информации о поставках российского оружия в Африку и на Ближний Восток.