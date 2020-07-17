Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собчак требуют уволить с Первого канала 

Артём Кульша и ещё 2 16 минут назад
Журналистка Ксения Собчак разжижает мозги молодежи и насаждает правовой нигилизм и должна быть уволена с Первого канала. Об этом, как сообщает пресс-служба движения «Ветераны России», заявил председатель движения Ильдар Резяпов.
Собчак, как сообщал «Рамблер», ведет шоу «Док-ток» на Первом канале. Три дня назад Резяпов направил обращение в адрес генерального директора канала Константина Эрнста. В нем он потребовал увольнения Собчак.
Председатель «Ветеранов России» напомнил, что Собчак неоднократно публично призывала к возврату Крыма Украине и игнорированию голосования о поправках в Конституцию России, а 7 июля приняла участие в акции в поддержку советника генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина Ивана Сафронова.
Резяпов высказал мнение, что Собчак воспринимает Россию как кормушку, отделяет себя от российского общества и государства, ставит себя выше закона, игнорирует его, насаждает правовой нигилизм и занимается разжижением мозгов молодежи.
Сафронов был задержан 7 июля по подозрению в работе на специальные службы Чехии и передаче информации о поставках российского оружия в Африку и на Ближний Восток.
Комментарии 71
Общество , Видео , Дмитрий Рогозин , Иван Сафронов , Ксения Собчак , Константин Эрнст , Роскосмос
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Приехали русню пострелять»
«Приехали русню пострелять»
Встречи не будет: Кремль прокомментировал желание Трампа
Встречи не будет: Кремль прокомментировал желание Трампа
«Чепуха»: Горбачев ответил на обвинение Пушкова
«Чепуха»: Горбачев ответил на обвинение Пушкова
«Сегодня утром героически пали во время боев»
«Сегодня утром героически пали во время боев»
Видео
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
00:23
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
Происшествия Криминал
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
00:29
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
Происшествия
Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео
00:39
Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео
Общество
Опубликовано видео урагана в Муроме
00:51
Опубликовано видео урагана в Муроме
Происшествия
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
00:35
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
01:55
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
Армия Оружие
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
00:52
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
Армия
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
00:54
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
01:53
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
Происшествия
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
01:10
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение