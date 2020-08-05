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В России сняли очередные запреты на поездки по стране из-за коронавируса 

Lenta.ru и ещё 19 1 час назад
В России сняли очередные запреты на поездки по стране — с августа возобновляется железнодорожное сообщение между Калининградом и другими регионами. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Как отмечается на сайте российского правительства, тем же распоряжением разрешается безвизовый въезд в Россию иностранных граждан для краткосрочных командировок.

«Речь идет об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках», — уточняется в сообщении.

Железнодорожное сообщение с Калининградом было приостановлено с начала апреля из-за угрозы распространения коронавируса. 1 июля в расписание вернулись поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, но пользоваться ими могли только пассажиры, имеющие регистрацию в Калининграде и области. Теперь данное ограничение снято, и проезд стал доступен для всех россиян.
30 июля сообщалось, что Калининград вошел в пятерку самых популярных направлений у российских туристов во время пандемии коронавируса. Также россияне активно скупали авиабилеты в Сочи, Крым, Анапу и Санкт-Петербург.
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Общество , Видео , Другое , Михаил Мишустин , Правительство РФ , Калининград
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