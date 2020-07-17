«Парализованы страхом»: Малышева о ситуации в США

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Малышева подчеркнула, что даже самые тяжелые пациенты с COVID-19 выздоравливают при правильном лечении, а страхи по поводу вируса преувеличены.

«Тут в Америке все парализовано страхом. Закрыто тотально всё. Люди тотально все в масках. <…> Страхи такие… Причем в этот момент в городе Нью-Йорк фактически уже даже нет заболевших», — заявила она.

Малышева показала статистику, согласно которой новые случаи коронавируса в Нью-Йорке держатся на одинаково низком уровне уже второй месяц, а смертности «просто нет».

« [Смертность — прим.ред.] 33 человека, 17 человек на город в 12,5 миллиона. При этом абсолютно город парализован страхом, не работают ни рестораны, ничего. Если открылись магазины, ты туда заходишь один, записывают фамилию, email. Москва и Россия выглядят адекватно», — отметила она.

Как писал «Рамблер», ранее Малышева назвала коронавирус «слабым» и заявила, что в России вспышка заболевания закончилась.