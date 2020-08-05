На юге Кузбасса закрывают кафе и спортзалы

Власти Кузбасса введут дополнительные ограничительные меры в городах на юге региона, где с конца июля растет число заразившихся коронавирусом. Там будут закрыты заведения общественного питания, за исключением летних веранд, а также спортивные залы, секции и учреждения культуры, сообщается на официальном сайте администрации правительства Кузбасса.

"Ограничения вводятся в Новокузнецке, Мысках, Осинниках, Калтане и в Междуреченске. В этих населенных пунктах заведения общественного питания будут обслуживать потребителей только на летних верандах, террасах и навынос, а также в режиме доставки. Работа залов кафе и ресторанов, расположенных в помещениях, приостановлена. Во всех пяти городах приостановлена работа хореографических кружков и секций, летних кинотеатров, культурно-досуговых учреждений. Решено также временно приостановить работу крытых спортивных объектов, в составе которых есть бассейны, фитнес-центры и фитнес-залы", — говорится в сообщении.

В Междуреченске, где зафиксирован наиболее высокий прирост числа случаев инфекции, вводятся дополнительные ограничения. В городе будут закрыты все торговые центры и магазины, кроме продовольственных, продолжат работу аптеки и банки. Также приостанавливается работа аттракционов, парикмахерских, салонов красоты. Все ограничительные меры будут действовать до 20 августа.

Отмену ранее введенных ограничений в связи с коронавирусом в Кузбассе начали с 12 мая. Были открыты парки, стадионы, кафе и рестораны, торгово-развлекательные центры, спортивные залы, парки аттракционов, гостиницы и туристические комплексы.

В Кузбассе выявлено 4 062 случая заражения коронавирусом, в том числе 97 за последние сутки. 2 724 пациента вылечились, 26 умерли, остальные находятся под наблюдением медиков. По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Кемеровской области в конце июля был зафиксирован самый большой прирост заболеваемости среди регионов Сибирского федерального округа. За последнюю неделю июля пациентов с подтвержденным коронавирусом в Кузбассе стало на 17% больше. В настоящий момент тенденция по увеличению числа новых выявленных случаев в регионе сохраняется.