Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: бывшие японские жители южных Курил смогут осмотреть могилы предков с борта самолета 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Японцы осмотрят могилы предков на Курилах
Фото: РИА Новости
Бывшие японские жители южных Курильских островов, которые в этом году не смогли отправиться на эти территории в рамках программы безвизовых обменов, могут получить возможность осмотреть находящиеся там захоронения своих предков с борта специального чартерного рейса. Об этом в среду сообщило японское общественное телевидение.
Отмечается, что в настоящее время власти японской северной префектуры Хоккайдо прорабатывают возможность организации "такого первого в своем роде рейса, который позволит бывшим жителям островов хотя бы немного приблизиться к ним".
Ранее в апреле этого года правительство Японии приняло решение отложить запланированное на май начало сезона безвизовых обменов между японскими префектурами и южной частью Курильских островов из-за ситуации с распространением коронавируса.
Программа безвизовых обменов согласовывается сторонами на ежегодной основе, а сами поездки обычно осуществляются с мая по октябрь. Они начались с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран. За этот период в Японии побывали более 8 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили свыше 18 тыс. японцев.
Видео дня. Что известно о новом избраннике Светланы Бондарчук
ТАСС: последние новости
В Чечне на тяжелые работы направят более 100 человек В Чечне на тяжелые работы направят более 100 человек В Крыму на эксперимент по вызову дождя с помощью самолета направят до 25,4 млн рублей В Крыму на эксперимент по вызову дождя с помощью самолета направят до 25,4 млн рублей Более 60% работающих на удаленке россиян хотят быстрее вернуться в офис Более 60% работающих на удаленке россиян хотят быстрее вернуться в офис
Комментарии
Общество , Строительство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Экс-соперник Лукашенко назвал причину задержания россиян
Экс-соперник Лукашенко назвал причину задержания россиян
Раскрыты подробности избиения топ-модели в Турции
Раскрыты подробности избиения топ-модели в Турции
Мужчина пять лет скрывался в лесу от бандитов
Мужчина пять лет скрывался в лесу от бандитов
Видео
Появилось видео спасения с необитаемого острова
00:55
Появилось видео спасения с необитаемого острова
Происшествия
Полицейские спасли ребёнка и попали на видео
02:51
Полицейские спасли ребёнка и попали на видео
Общество
Момент взрыва в Бейруте попал на видео
00:14
Момент взрыва в Бейруте попал на видео
Происшествия
Ворона стащила украденные деньги и попала на видео
00:26
Ворона стащила украденные деньги и попала на видео
Опубликовано видео задержания Джорджа Флойда
00:50
Опубликовано видео задержания Джорджа Флойда
Массовая драка с участием десантников в День ВДВ попала на видео
00:57
Массовая драка с участием десантников в День ВДВ попала на видео
Автомобильную очередь на границе России и Абхазии сняли на видео
00:26
Автомобильную очередь на границе России и Абхазии сняли на видео
Ночные дорожные работы возле Кремля попали на видео
00:24
Ночные дорожные работы возле Кремля попали на видео
Пьяный чиновник-браконьер обматерил рыбинспектора
01:44
Пьяный чиновник-браконьер обматерил рыбинспектора
Происшествия Общество
С Кондулайнен произошло ЧП в больнице
02:45
С Кондулайнен произошло ЧП в больнице
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение