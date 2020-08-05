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В России предложили отправлять молодых мам на профпереподготовку 

Lenta.ru и ещё 2 47 минут назад
Россиянок в декрете отправят на профпереподготовку
Фото: Pixabay.com
Российские центры занятости будут направлять молодым мам, находящихся в декрете, на обучение по востребованным профессиям. Законопроект, содержащий такую норму, одобрило правительство, сообщает газета «Известия».
Автором проекта стала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Согласно документу, молодые матери смогут обращаться в службу занятости не только по месту жительства, но и по месту фактического пребывания. Такой закон поможет женщинам в декрете не только быстрее восстановиться в трудовой деятельности, но и совмещать учебу и семейные обязанности, говорится в отзыве правительства.
В некоторых фракциях отметили, что не все женщины захотят воспользоваться подобной программой. В частности, представители партий указали на то, что у матерей в декрете не хватает времени на работу или учебу. В ответ на это председатель Союза женщин России Екатерина Лахова подчеркнула, что женщины должны сами выбирать, учиться ли им новым навыкам или нет.
Предполагается, что законопроект рассмотрят в сентябре.
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Общество , Ирина Яровая , Екатерина Лахова , Госдума , газета "Известия"
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