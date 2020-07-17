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Оценена возможность второй волны COVID-19 в России 

Алиса Селезнёва и ещё 14 10 минут назад
Вторая волна коронавируса в России маловероятна, так как скорее свойственна странам, которые соблюдали более жесткий карантин. Об этом РИА Новости рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
По его мнению, в России карантин соблюдало довольно мало людей.
«С одной стороны, благодаря такой недисциплинированности будет наблюдаться длинный «хвост» пандемии, число заражений будет значительным, но с другой стороны, не приходится ожидать второй волны», — пояснил Тавадян.
Эксперт высказал мнение, что динамика по заболеваемости будет сохраняться до тех пор, пока не переболеет 70% населения и не выработается коллективный иммунитет, либо не появится вакцина.
«Однако еще необходимо построить новые заводы для массового производства… ампул одобренной вакцины. Наладить логистические каналы их дистрибуции. Нужно провести кампании и убедить людей принять эти прививки», — отметил он.
Тавадян считает, что при позитивном сценарии массовая вакцинация может начаться не раньше первого квартала 2021 года.
«Судя по динамике заражений, в России ожидаемой критической массы заболевших, а значит, коллективного иммунитета, до сентября точно не будет», — прогнозирует он.
«Рамблер» писал, что ранее премьер-министр Михаил Мишустин оценил заболеваемость COVID-19 в России. По словам главы правительства в стране пройден пик заболеваемости коронавирусом.
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Общество , Видео , Наука и техника , Михаил Мишустин , РИА Новости
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