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Россияне нашли лазейку на заграничные пляжи 

Мария Иванова и ещё 8 6 минут назад
Автор Independent Джоанна Уайтхед рассказала о россиянах, которым удается покинуть страну, несмотря на закрытые границы. Новым транспортным хабом для них стала Белоруссия.
Уайтхед отметила, что россияне совершают семичасовой переезд на машинах в Минск, откуда им разрешают отправляться в путешествие с «минимальными проверками».
«Россияне пользуются тем, что коронавирусные ограничения в этой стране более мягкие, и свободно уезжают в страны Средиземноморья», — написала она.
Автор сослалась на российского бизнесмена Максима Валецкого с израильским паспортом и семьей в Лондоне. По его словам, он уже четыре раза воспользовался обходным путем.
«После карантина Минск стал Касабланкой, главным перекрестком для россиян, которые хотят покинуть страну», — отметил Валецкий.
Как писал «Рамблер», ранее власти объявили, что Россия начнет возобновлять зарубежное авиасообщение с 15 июля.
В Роспотребнадзоре сообщили, что с этой даты отменяется требование об обязательной 14-дневной изоляции для россиян и иностранцев, прибывающих в Россию регулярными рейсами (пассажиров вывозных рейсов по-прежнему будут отправлять на карантин). Иностранцам необходимо будет предъявить результаты ПЦР-теста об отсутствии коронавируса на русском или английском языках, россиянам потребуется сдать анализ дома.
Минтранс Турции с 15 июля объявил о возобновлении авиасообщения с Россией, а Минздрав Белоруссии отменил 14-дневный карантин для россиян.
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Общество , Видео , Статьи , Коронавирус , Минздрав РФ , Минтранс РФ , Роспотребнадзор
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