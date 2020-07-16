Умер Владимир Рузин

Народный художник России , педагог крупнейшего во Владимирской области государственного университета им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых Владимир Рузин умер в четверг на 72-м году жизни, сообщила пресс-служба вуза на своих страницах в соцсетях.

"Ушел из жизни профессор ВлГУ Владимир Рузин — наш любимый художник, педагог, философ. Народный художник России скончался 16 июля на 72-м году жизни", — говорится в сообщении.

Как отметили в вузе, работы Рузина хранятся во многих российских музеях, Минкультуры России , Союзе художников, размещены и в музеях Франции, Германии. Кроме того, Рузин основал и руководил мастерской эстампа (графического искусства), возрождал искусство гравирования медных досок бескислотными техниками.

Владимир Рузин родился 17 июля 1948 года в селе Ленинское Ленинского района Крымской области. В 1975 году окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной. Рузин стоял у истоков высшего художественно-графического образования во Владимирской области, работал профессором кафедры дизайна, изобразительного искусства и реставрации Владимирского государственного университета. В 2019 году указом президента России Владимиру Рузину было присвоено звание "Народный художник Российской Федерации".