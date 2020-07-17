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Схиигумен снова обратился к Путину 

Артём Кульша и ещё 6 35 минут назад
Президент Владимир Путин должен встать рядом со схиигуменом Сергием и сказать, что отдаст жизнь за каждого русского человека. Об этом, как сообщает «Ура.ру», заявил сам Сергий.
Сергий, как сообщал «Рамблер», был духовником Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов». В апреле он назвал пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 псевдопандемией и призвал людей нарушать режим самоизоляции и посещать храмы. В мае схиигумен был запрещен в служении, а в начале июля — лишен сана.
Вчера Сергий провел в монастыре в честь иконы «Спорительница хлебов» крестный ход по случаю годовщины убийства последнего императора России Николая II и его семьи. В нем приняли участие около 1,5 тысячи человек. После окончания хода схиигумен выступил перед собравшимися с крыльца Свято-Троицкого храма.
Он сообщил, что больше всего хочет, чтобы русские были счастливы, жили в богатой и могучей стране, а Россия оказалась в царствие небесном. Также Сергий заявил, что готов отдать свою жизнь за каждого русского.
«Встань со мной, Владимир Владимирович Путин, патриарх Кирилл, митрополит Илларион. Встань со мной рядом и скажи, что ты отдашь жизнь за тех, кто попросит», — добавил он.
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Общество , Видео , Политика , Николай II , Владимир Путин
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