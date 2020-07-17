Президент Владимир Путин должен встать рядом со схиигуменом Сергием и сказать, что отдаст жизнь за каждого русского человека. Об этом, как сообщает «Ура.ру», заявил сам Сергий.

Сергий, как сообщал «Рамблер», был духовником Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов». В апреле он назвал пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 псевдопандемией и призвал людей нарушать режим самоизоляции и посещать храмы. В мае схиигумен был запрещен в служении, а в начале июля — лишен сана.

Вчера Сергий провел в монастыре в честь иконы «Спорительница хлебов» крестный ход по случаю годовщины убийства последнего императора России Николая II и его семьи. В нем приняли участие около 1,5 тысячи человек. После окончания хода схиигумен выступил перед собравшимися с крыльца Свято-Троицкого храма.

Он сообщил, что больше всего хочет, чтобы русские были счастливы, жили в богатой и могучей стране, а Россия оказалась в царствие небесном. Также Сергий заявил, что готов отдать свою жизнь за каждого русского.