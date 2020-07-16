Эксперты дали советы уезжающим за рубеж россиянам 

Опрошенные «Газетой.ру» специалисты посоветовали российским туристам планировать отдых за рубежом с осторожностью и заявили, что риск заразиться коронавирусом есть как на российских курортах, так и в Турции

«Только после отмены данных рекомендаций можно будет говорить о каких-то новых путешествиях. Это также должно сопровождаться открытием посольств, международного авиасообщения и границ», — заявил Горин.

Он добавил, что во многих странах все еще действуют ограничения для туристов: некоторые требуют справку об отсутствии коронавируса, другие отслеживают местонахождение туриста в стране, третьи просят заполнить анкету о здоровье в аэропорту.

Также Горин призвал заранее позаботиться о страховке на случай коронавируса. По его словам, покрытие должно составлять минимум два миллиона рублей, а лучше всего брать страховку с покрытием в семь миллионов. Она может быть в два раза дороже обычной.

Врач-терапевт Александр Румянцев отметил, что сейчас вероятность заразиться коронавирусом велика как в России, так и за рубежом.

«Пандемия стерла понятие «заграница». И в европейских странах, и в Турции, и в Египте, куда могут поехать наши люди в августе, ситуация обстоит так же, как у нас», — сказал медик.

Терапевт клиники «РЖД Медицина» Сергей Черемушкин считает, что в 2020 году лучше всего вообще не ездить на отдых, так как пандемия никуда не ушла.

Как сообщал «Рамблер», ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия начнет возобновлять зарубежное авиасообщение с 15 июля. В Роспотребнадзоре объявили, что с 15 июля отменяется требование об обязательной 14-дневной изоляции для россиян и иностранцев, прибывающих в Россию регулярными рейсами.

После возвращения в страну у россиян будет три дня на то, чтобы сдать анализ на коронавирус, от иностранцев потребуют справку об отсутствии коронавируса (результаты ПЦР-теста) на русском или английском языках. Карантин для россиян, прилетевших вывозными рейсами, сохраняется.