В России будут следить за приехавшими из-за границы

Роспотребнадзора. Граждане России и иностранцы, прибывающие из зарубежных стран, обязаны на борту самолета заполнить специальные анкеты, а также предоставить результаты тестирования на коронавирус. Об этом говорится на сайте

Как сообщал «Рамблер», ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия начнет возобновлять зарубежное авиасообщение с 15 июля. В Роспотребнадзоре объявили, что с 15 июля отменяется требование об обязательной 14-дневной изоляции для россиян и иностранцев, прибывающих в Россию регулярными рейсами.

В Роспотребнадзоре пояснили, что иностранные граждане, приезжающие в страну, должны будут заполнить анкету по прилагаемой форме на борту самолета, а также предоставить справку об отсутствии корнавируса.

«В случае отсутствия медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования, обязаны пройти лабораторное обследование на территории Российской Федерации методом ПЦР в течение трех календарных дней», — отмечается в сообщении.

При этом гражданам России необходимо будет заполнить спецформу на портале Госуслуг и «в течение трех календарных дней загрузить результаты тестирования на коронавирус». Россияне, как и иностранные граждане, также должны будут заполнить анкету и на борту самолета.

Все анкеты будут передаваться в территориальный орган Роспотребнадзора по месту дальнейшего следования прибывших, подчеркнули в ведомстве.