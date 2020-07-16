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В России будут следить за прибывающими из-за границы 

Алиса Селезнёва 24 минуты назад
В России будут следить за приехавшими из-за границы
Фото: ТАСС
Граждане России и иностранцы, прибывающие из зарубежных стран, обязаны на борту самолета заполнить специальные анкеты, а также предоставить результаты тестирования на коронавирус. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.
Как сообщал «Рамблер», ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия начнет возобновлять зарубежное авиасообщение с 15 июля. В Роспотребнадзоре объявили, что с 15 июля отменяется требование об обязательной 14-дневной изоляции для россиян и иностранцев, прибывающих в Россию регулярными рейсами.
В Роспотребнадзоре пояснили, что иностранные граждане, приезжающие в страну, должны будут заполнить анкету по прилагаемой форме на борту самолета, а также предоставить справку об отсутствии корнавируса.
«В случае отсутствия медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования, обязаны пройти лабораторное обследование на территории Российской Федерации методом ПЦР в течение трех календарных дней», — отмечается в сообщении.
При этом гражданам России необходимо будет заполнить спецформу на портале Госуслуг и «в течение трех календарных дней загрузить результаты тестирования на коронавирус». Россияне, как и иностранные граждане, также должны будут заполнить анкету и на борту самолета.
Все анкеты будут передаваться в территориальный орган Роспотребнадзора по месту дальнейшего следования прибывших, подчеркнули в ведомстве.
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Общество , Татьяна Голикова , Роспотребнадзор
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