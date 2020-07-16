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Лишилась красивых ягодиц из-за Covid-19 

Александр Котлеткин 30 минут назад
Модель Playboy из Ростова Мария Лиман пожаловалась фанатам на потерю самой ценной части своего тела. Теперь девушке приходится выкладывать в Instagram старые фото.
Лиман рассказала, что не может правильно тренироваться дома, а спортзалы все еще остаются закрытыми. Мария проживает в Англии, где до сих пор частично действует карантин. Из-за этого красотка лишилась форм, достигнутых упорным трудом.
«На данный момент ситуация в стране и в моих ягодницах сильно изменилась. Кто-то потерял работу, чей-то бизнес разрушен, кто развёлся, а лично Я пострадала потерей своих ягодиц, над которыми Я работала годами». Я уже не та Мария. Прощайте», — написала звезда Playboy у себя на странице в Instagram (орфография и пунктуация автора соблюдена).
Девушка посетовала, что «пивнушки» оказались важнее для «вышестоящих органов», чем женская красота.
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