Модель Playboy из Ростова Мария Лиман пожаловалась фанатам на потерю самой ценной части своего тела. Теперь девушке приходится выкладывать в Instagram старые фото.

Лиман рассказала, что не может правильно тренироваться дома, а спортзалы все еще остаются закрытыми. Мария проживает в Англии, где до сих пор частично действует карантин. Из-за этого красотка лишилась форм, достигнутых упорным трудом.

«На данный момент ситуация в стране и в моих ягодницах сильно изменилась. Кто-то потерял работу, чей-то бизнес разрушен, кто развёлся, а лично Я пострадала потерей своих ягодиц, над которыми Я работала годами». Я уже не та Мария. Прощайте», — написала звезда Playboy у себя на странице в Instagram (орфография и пунктуация автора соблюдена).

Девушка посетовала, что «пивнушки» оказались важнее для «вышестоящих органов», чем женская красота.