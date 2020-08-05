Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России выявили 5,2 тысячи случаев коронавируса за сутки 

Мария Иванова и ещё 55 1 час назад
В России выявили 5,2 тысячи случаев коронавируса за сутки
Фото: РИА Новости
За последние 24 часа число пациентов с коронавирусом в России выросло на 5 204, до 866 627 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.
Накануне был зафиксирован прирост в 5 159 человек, за день до этого — 5 394, еще днем ранее — 5 427.
В 25,8 процента новых случаев у людей нет симптомов болезни.
За последние сутки еще 7 555 россиян выписались после выздоровления, 139 пациентов с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 669 026 пациентов, 14 490 человек скончались.
Новые случаи зарегистрировали в 83 регионах. Топ-10 по приросту: Москва (687), Свердловская область (181), Ханты-Мансийский АО (169), Московская область (162), Санкт-Петербург (156), Иркутская область (135), Ростовская область (129), Красноярский край (127), Мурманская область (126), Ставропольский край (121).
За ними следуют: Краснодарский край (117), Омская область (109), Оренбургская область (105), Челябинская область (103), Нижегородская область (101), Ульяновская область (100), Приморский край (100).
Менее 100 новых случаев: Новосибирская область (97), Хабаровский край (97), Воронежская область (96), Волгоградская область (96), Саратовская область (94), Ямало-Ненецкий АО (94), Алтайский край (94), Кемеровская область (94), Тюменская область (82), Архангельская область (71), Пермский край (68), Сахалинская область (65), Калмыкия (63), Якутия (55), Томская область (53), Пензенская область (50).
Менее 50: Коми (47), Белгородская область (46), Костромская область (45), Дагестан (40), Ярославская область (39), Орловская область (36), Чувашия (35), Карелия (34), Астраханская область (34), Башкирия (34), Самарская область (34), Ленинградская область (33), Кировская область (33), Брянская область (32), Мордовия (31), Тульская область (30), Курганская область (30).
Менее 30: Курская область (29), Вологодская область (28), Татарстан (28), Калужская область (27), Тамбовская область (27), Тверская область (27), Рязанская область (26), Адыгея (25), Бурятия (25), Тыва (25), Ивановская область (24), Владимирская область (22), Хакасия (22), Удмуртия (21), Амурская область (21).
Менее 20: Липецкая область (19), Магаданская область (19), Крым (18), Смоленская область (16), Кабардино-Балкария (16), Ингушетия (15), Камчатский край (15), Марий Эл (14), Новгородская область (13), Чечня (12), Забайкальский край (11), Карачаево-Черкессия (10), Калининградская область (9), Северная Осетия (9), Ненецкий АО (8), Республика Алтай (7), Псковская область (4), Еврейская АО (2).
Как сообщал «Рамблер», к 5 августа в России провели более 29,4 миллиона тестов на коронавирус, 232 тысячи из них — за последние сутки.
Комментарии
Общество , Москва , Московская область , Свердловская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Симоньян «потопила» Пашиняна снимком в Telegram
Симоньян «потопила» Пашиняна снимком в Telegram
Огромная рыба утянула рыбака на дно озера
Огромная рыба утянула рыбака на дно озера
Экс-соперник Лукашенко назвал причину задержания россиян
Экс-соперник Лукашенко назвал причину задержания россиян
Видео
Бунт мигрантов на российской границе попал на видео
01:02
Бунт мигрантов на российской границе попал на видео
Происшествия
Требовавший десант полуголый мужчина попал на видео
00:50
Требовавший десант полуголый мужчина попал на видео
Происшествия
Подплывшие к берегу кит с детенышем устроили переполох
00:36
Подплывшие к берегу кит с детенышем устроили переполох
В мире Общество
Опубликовано видео последствий взрыва в Бейруте
01:18
Опубликовано видео последствий взрыва в Бейруте
Происшествия В мире
Появилось видео развертывание РЛС «Каста»
00:59
Появилось видео развертывание РЛС «Каста»
Армия
Появилось видео спасения с необитаемого острова
00:55
Появилось видео спасения с необитаемого острова
Происшествия
Полицейские спасли ребёнка и попали на видео
02:51
Полицейские спасли ребёнка и попали на видео
Общество
Момент взрыва в Бейруте попал на видео
00:14
Момент взрыва в Бейруте попал на видео
Происшествия
Ворона стащила украденные деньги и попала на видео
00:26
Ворона стащила украденные деньги и попала на видео
Опубликовано видео задержания Джорджа Флойда
00:50
Опубликовано видео задержания Джорджа Флойда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение