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Врач госпиталя для ветеранов в Перми умерла после заражения COVID-19 

Вечерняя Москва и ещё 5 1 час назад
Врач в Перми умерла после заражения COVID-19
Фото: Вечерняя Москва
Заведующая отделением неврологии пермского краевого госпиталя для ветеранов войны скончалась после заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте краевого Министерства здравоохранения.
В сообщении уточняется, что женщина скончалась на 63-м году жизни.
— Заражение не связано с профессиональной деятельностью специалиста и произошло в быту, — пояснили в ведомстве.
По данным Минздрава, за время эпидемии COVID-19 в Пермском крае выявили 4803 случая заражения коронавирусом, вылечились 3790 человек.
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Общество , Ситуация в мире , Пермь
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