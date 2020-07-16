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Поправки в Семейный кодекс приведут к ограничению прав гермафродитов 

Говорит Москва 59 минут назад
Поправки в Семейный кодекс ограничат права гермафродитов
Фото: depositphotos.com
Поправки в Семейный кодекс приведут к ограничению прав гермафродитов. Группа сенаторов под руководством Елены Мизулиной направила в Госдуму законопроект о внесении изменений в этот свод законов.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» руководитель фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская рассказала, что в документе есть нестыковки.
«Если я правильно поняла, у них [в законопроекте — прим. ГМ] сказано, что пол указывается при рождении в свидетельстве о рождении, его нельзя поменять. У меня большой вопрос, знают ли граждане, писавшие этот законопроект, про существование людей, у которых гермафродитизм. У которых пол может быть либо ложно определён, либо вообще не понятно, как он дальше будет развиваться. Такие люди существуют. Они никогда не смогут выходить замуж или жениться».
По её словам, люди, поменявшие пол, в определённых случаях смогут зарегистрировать брак.
«Как я правильно поняла, напрямую этого не написано: там есть история про то, что в свидетельстве о рождении указан пол, а потом отдельно написано, что брак может быть только между мужчиной и женщиной и нужно приносить свидетельство о рождении. Получается, что трансгендеры могут жениться, главное, чтобы по документам они были противоположного пола. Так что не знаю, что законодатели там ограничили».
В пояснительной записке к законопроекту говорится: «Законопроект прекращает практику заключения брака между лицами одного пола, в том числе сменившими пол, соответственно, усыновление такими парами детей». Позже в Кремле заявили, что конституционную поправку о браке как союзе мужчины и женщины необходимо формализовать. Трансгендерность — несовпадение гендерной идентичности или гендерного выражения человека с зарегистрированным при рождении полом.
Гермафродитизм — одновременное или последовательное наличие у организма мужских и женских половых признаков и репродуктивных органов.
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Комментарии
Общество , Елена Мизулина , Елена Альшанская , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва"
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