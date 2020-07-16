Тысячам россиян предложили получить цифровые профессии

Около 33 тысяч россиян смогут получить новые цифровые профессии, пройдя бесплатное обучение на базе Университета 2035. Об этом в четверг, 16 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика».

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Как пояснили в организации, Университет 2035 открыл прием заявок на получение так называемых персональных цифровых сертификатов.

«Персональный цифровой сертификат — это бесплатная возможность для гражданина России от 18 до 65 лет повысить свою квалификацию и найти новые возможности для своей карьеры, через получение новых цифровых компетенций», — пояснила исполняющая обязанности директора направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Валентина Куренкова.

По ее словам, принять участие в программе смогут жители всех 85 регионов страны. Для участников будет доступно обучение по одному из 22 сквозных направлений, в том числе программированию и созданию ИТ продуктов, искусственному интеллекту, промышленному дизайну и 3D моделированию, кибербезопасности и защите данных, интернету вещей и других. Первый набор будет объявлен в сентябре, продолжительность обучения составит 72 академических часа.