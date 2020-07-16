Отдых в Крыму: как наживаются на отдыхающих 

Автор «Московского комсомольца» Светлана Цикулина рассказала , что после начала туристического сезона в Крыму местный бизнес резко поднял цены, причем качество товаров и услуг часто отличалось от заявленного.

Цикулина отправилась в Крым в середине июня. По ее словам, резкое и повсеместное подорожание началось с 25 числа. К примеру, стоимость горячей кукурузы у пляжных торговцев подскочила с 50 до 75-100 рублей за штуку, пирожки и хачапури выросли в цене с 80 до 150 рублей, а маленький стаканчик крошечных креветок начали продавать по 250 рублей.

В кафе и ресторанах, по словам Цикулиной, цены в июле выросли на 20-30 процентов. При этом некоторые прибрежные кафе с живой музыкой и караоке берут за развлекательную программу дополнительный сбор, о котором клиент может узнать только из чека.

Цикулина также пообщалась с туристами, которым некомфортное жилье обошлось в цену неплохого номера в Турции. Москвичка Оксана рассказала, что обычно ездила с мужем и детьми в турецкие отели с отдельно стоящими бунгало, которые обходились им в 15-20 долларов (не более 1,4 тысячи рублей) в сутки по системе все включено.

В Крыму семья Оксаны выбрала частный «эко-дом» за 12 тысяч в сутки без питания. Хозяева обещали, что пляж и кафе «на любой вкус» находятся в десяти минутах ходьбы. В реальности «эко-дом» оказался деревянным домиком в 60 «квадратов» с бассейном два на четыре метра. До моря пришлось идти более двух километров, а кафе оказались забегаловками с чебуреками.

Как сообщал «Рамблер», ранее директор по стратегическому развитию «Онлайн Турс» Екатерина Бежанова рассказала, что средняя стоимость тура в Крым в июне-июле варьируется от 37 до 60 тысяч рублей, но может достигать и 150 тысяч рублей.