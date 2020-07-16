Пока вы спали: сотни россиян могут лишиться дома 

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На Урале общежитие с жильцами выставили на торги

Жильцы общежития, некоторые из которых живут тут много лет, опасаются, что новый собственник их выселит. При этом опрошенные изданием юристы отметили, что по закону собственники имеют полное право распоряжаться общежитием в случае его приобретения, а прокуратура организовала проверку возможного нарушения жилищных прав.

Трамп разрешил ЦРУ бить по России

Президент США Дональд Трамп подписал секретный указ о наделении Центрального разведывательного управления (ЦРУ) широкими полномочиями при осуществлении операций в киберпространстве, в том числе и против России. Об этом со ссылкой на бывших сотрудников администрации сообщил портал Yahoo News.

По информации издания, благодаря этому указу, ЦРУ может принимать решение о кибератаках без предварительного одобрения Белого дома, в том числе и по выводу из строя инфраструктуры противника. К странам-противникам, по данным бывшего чиновника в правительстве США, были отнесены Россия, Китай, Иран и Северная Корея.

Задержаны ограбившие россиян на десятки миллионов рублей мошенники

Сотрудники МУРа задержали организаторов преступной группы, которые при помощи перевыпуска SIM-карт похитили десятки миллионов рублей с банковских карт россиян. Об этом говорится на сайте специализирующейся на предотвращении кибератак международной компании Group-IB, эксперты которой помогали в расследовании.

По данным Group-IB, группа действовала несколько лет, похищая деньги с банковских счетов граждан с помощью незаконного перевыпуска их телефонных SIM-карт и получения доступа в мобильные банки. Их жертвами стали, в том числе и состоятельные люди, которые находились в СИЗО или отбывали наказание в колониях.

«Двое организаторов группы были задержаны в Солнцево и Коммунарке, их подельница из «сервиса восстановления SIM-карт» — в Подмосковье. Еще один участник группы, связанный с обналичкой, был пойман в Самаре», — отмечается в сообщении.

В российские магазины вернулись покупатели

Жители России снова начали тратить деньги в магазинах после трех месяцев экономии. Об этом со ссылкой на исследование, проведенное лабораторией «СберДанные» Сбербанка пишут «Ведомости».

В исследовании отмечается, что на протяжении всей первой половины июля потребление держится на уровне 2019 года. Активнее всего россияне покупают компьютеры, бытовую технику, одежду и обувь, при этом упали траты на лекарства и медицинские товары, а также на алкоголь.

С-500 обеспечит России мировое господство

Благодаря созданию зенитного ракетного комплекса С-500 Россия может полностью захватить рынок вооружений и продавать «Прометей» даже союзникам США. Об этом пишет египетское издание Sasapost, перевод статьи которого сделало «ИноСМИ».

Издание отмечает, что по своим характеристикам С-500 превосходит все существующие оборонительные системы в мире и способен поражать не только ракеты средней дальности, но и ракеты в ближнем космосе, а также сбивать самолет или ракету, чья скорость превышает скорость звука.

Соображения безопасности делают комплекс С-500 более привлекательным, по сравнению со всеми остальными системами ПВО. Стоимость комплекса также, скорее всего, будет сильно меньше аналогичных американских систем, и союзники США не устоят перед соблазном приобрести российское оружие, уверен автор статьи.