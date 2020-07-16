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В Москве выявлено рекордно низкое с апреля число случаев COVID-19 

RT на русском 1 час назад
В Москве выявлено рекордно низкое число случаев COVID-19
Фото: РИА Новости
В Москве зарегистрировали рекордно низкое число заболевших коронавирусной инфекцией с начала апреля. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по COVID-19.
Так, в городе подтверждён 531 новый случай заболевания.
«Это самый низкий показатель заболевших COVID-19 с начала апреля», — говорится в сообщении.
Всего в России за сутки выявили 6428 новых носителей вируса.
За всё время в стране зафиксировано 752 797 случаев заболевания.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что столица избежит «жёсткой вспышки» COVID-19.
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Общество , Сергей Собянин , Москва
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