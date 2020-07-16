6428 случаев коронавируса выявили в России за сутки

В России за сутки зафиксировано 6428 новых носителя коронавирусной инфекции. Всего в стране выявили 752 797 случаев заболевания COVID-19, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6428 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1549 (24,1%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.
Накануне в России было подтверждено 6422 случая коронавируса.
Накануне ВОЗ сообщила о почти 186 тысячах новых случаев коронавируса в мире.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета по борьбе с распространением вируса заявил, что обстановка с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России улучшается, пик заболеваемости пройден.