Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России за сутки зафиксировано 6428 новых случаев коронавируса 

RT на русском 33 минуты назад
6428 случаев коронавируса выявили в России за сутки
Фото: Reuters
В России за сутки зафиксировано 6428 новых носителя коронавирусной инфекции. Всего в стране выявили 752 797 случаев заболевания COVID-19, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6428 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1549 (24,1%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.
Накануне в России было подтверждено 6422 случая коронавируса.
Накануне ВОЗ сообщила о почти 186 тысячах новых случаев коронавируса в мире.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета по борьбе с распространением вируса заявил, что обстановка с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России улучшается, пик заболеваемости пройден.
Видео дня. Ивлеева подарила мужу часы по цене квартиры в Москве
RT на русском: последние новости
В России сохранили самоизоляцию для прибывающих вывозными рейсами В России сохранили самоизоляцию для прибывающих вывозными рейсами В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей однополыми парами В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей однополыми парами В Самарской области разрешили работу музеев и фитнес-клубов В Самарской области разрешили работу музеев и фитнес-клубов
Общество , Михаил Мишустин , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия готовит для США «неприятный сюрприз» в Крыму
Россия готовит для США «неприятный сюрприз» в Крыму
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Видео
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
01:30
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
Происшествия
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
00:59
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
Происшествия
Появилось видео спасения тонущего подростка
04:32
Появилось видео спасения тонущего подростка
Происшествия
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
03:50
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
Общество
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
00:59
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
Общество
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
02:21
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
Происшествия
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
01:30
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
00:25
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
01:00
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
00:16
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение