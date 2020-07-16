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Умер оператор фильмов «Бриллиантовая рука» и «Битва за Москву» 

РИА Новости 1 час назад
Умер оператор «Бриллиантовой руки» Игорь Черных
Фото: Союз кинематографистов России
Кинооператор Игорь Черных, снявший такие фильмы, как "Бриллиантовая рука" и "Битва за Москву", скончался в возрасте 88 лет, сообщается на сайте союза кинематографистов РФ.
"Ушел из жизни наш друг, кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Игорь Анатольевич Черных… Он был очень интеллигентный, очень добрый и отзывчивый человек. Играл на гитаре и прекрасно пел. Всегда общительный и позитивный, Игорь заряжал нас своим оптимизмом. Светлая ему память", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Черных снял более 20 фильмов, среди которых "Битва за Москву", "Великий полководец Георгий Жуков", "Трагедия века", "Большая дорога", "Бриллиантовая рука", "Особо важное задание", "Емельян Пугачев".
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Общество , Георгий Жуков , Игорь Черных , Москва
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