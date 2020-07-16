Умер Игорь Черных 

Ушел из жизни принимавший участие в создании более 20 фильмов, в том числе «Бриллиантовая рука» и «Битва за Москву », кинооператор Игорь Черных . Об этом сообщил Союз кинематографистов.

В некрологе отмечается, что после окончания операторского факультета ВГИК Игорь Черных работал оператором-постановщиком киностудии «Мосфильм», был награжден званием Заслуженного деятеля искусства РСФСР, а также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Снял более 20 фильмов. С режиссёром Юрием Озеровым — фильмы «Битва за Москву», «Великий полководец Георгий Жуков», «Трагедия века», «Большая дорога». С Леонидом Гайдаем — фильм «Бриллиантовая рука». С Евгением Матвеевым — «Особо важное задание». С Алексеем Салтыковым — «Емельян Пугачёв». Игорь Анатольевич снимал на земле, в воздухе и был одним из первых операторов, освоивших съёмки под водой», — говорится в сообщении.

Союз кинематографистов выразил соболезнования семье Игоря Черных, отметив, что он был «очень интеллигентным, очень добрым и отзывчивым человеком» и «тяжело и горько прощаться» с ним.