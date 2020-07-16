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Умер Игорь Черных 

Алиса Селезнёва 37 минут назад
Умер Игорь Черных
Фото: ТАСС
Ушел из жизни принимавший участие в создании более 20 фильмов, в том числе «Бриллиантовая рука» и «Битва за Москву», кинооператор Игорь Черных. Об этом сообщил Союз кинематографистов.
В некрологе отмечается, что после окончания операторского факультета ВГИК Игорь Черных работал оператором-постановщиком киностудии «Мосфильм», был награжден званием Заслуженного деятеля искусства РСФСР, а также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
«Снял более 20 фильмов. С режиссёром Юрием Озеровым — фильмы «Битва за Москву», «Великий полководец Георгий Жуков», «Трагедия века», «Большая дорога». С Леонидом Гайдаем — фильм «Бриллиантовая рука». С Евгением Матвеевым — «Особо важное задание». С Алексеем Салтыковым — «Емельян Пугачёв». Игорь Анатольевич снимал на земле, в воздухе и был одним из первых операторов, освоивших съёмки под водой», — говорится в сообщении.
Союз кинематографистов выразил соболезнования семье Игоря Черных, отметив, что он был «очень интеллигентным, очень добрым и отзывчивым человеком» и «тяжело и горько прощаться» с ним.
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о смерти Народного артиста России Александра Петрова. Он был старейшим актеров Театра российской армии и запомнился зрителям по ролям в фильмах «40 минут до рассвета», «Москва — Генуя», «Близкая даль», «Несмотря на преклонный возраст», «Последнее свидание» и «Перехват».
Комментарии
Общество , Алексей Салтыков , Юрий Озеров , Георгий Жуков , Леонид Гайдай , Игорь Черных , Александр Петров , Евгений Матвеев , Москва
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