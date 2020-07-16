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Коронавирус снова накрывает мир 

Артём Кульша и ещё 1 7 минут назад
Мир накрывает новая волна коронавируса
Фото: Lenta.ru
Новая волна пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 накрывает мир. Об этом сообщает «Лента.ру».
В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 13,5 миллиона человек.
В Москве умерли 24 пациента с коронавирусом
Распространение коронавирусной инфекции продолжает набирать обороты в Северной и Южной Америке, Африке и Азии. Так, в США число заболевших превысило 3,4 миллиона, в Бразилии — 1,9 миллиона человек, Перу с населением 33 миллиона человек вышло на пятое место в мире по числу заболевших, в Чили также растет число инфицированных.
В Южно-Африканской республике (ЮАР) число заболевших почти достигло 300 тысяч человек, в Индии фиксируется по 30 тысяч заражений в день, в Токио показатели по заражению на прошлой неделе превысили майские в 10 раз.
«Это второй пик первой волны там, где вирус не был в достаточной степени подавлен», — заявил в начале июля директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
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Общество , Массовые беспорядки , Ситуация в мире , Коронавирус , Вторая волна , Майкл Райан , ВОЗ , Китай
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