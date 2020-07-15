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В Карелии 16 июля возобновят работу кинотеатры 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
В Карелии 16 июля возобновят работу кинотеатры
Фото: РИА Новости
Кинотеатры Карелии заработают 16 июля. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Артур Парфенчиков, сообщил он на своей странице "ВКонтакте".
"Работа кинотеатров разрешается при условии строгого соблюдения рекомендаций, специально разработанных для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Они были утверждены руководителем Роспотребнадзора, главным государственным санитарным врачом России", — написал глава Карелии.
Еще один пункт распоряжения касается посещения природного парка "Валаамский архипелаг". С 16 июля и до отмены режима повышенной готовности посещение парка разрешается в составе организованных туристских и паломнических групп, добавил он.
По данным регионального оперштаба, на 15 июля в Карелии подтверждено 1 805 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 13 случаев. Выздоровели 1 060 человек, умерли 11.
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Общество , Артур Парфенчиков , Роспотребнадзор , Республика Карелия
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