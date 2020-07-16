Названо число задержанных на акции в центре Москвы

Полиция задержала 132 человека на несанкционированном митинге в центре столицы.

Как сообщили в МВД по Москве, в отношении задержанных решается вопрос о привлечении к ответственности. В ведомстве пояснили, что граждане обратились в правительство столицы с заявкой на проведение массового мероприятия.

На основании указа мэра Москвы от 5 марта, согласно которому из-за пандемии коронавируса вводится запрет на массовые мероприятия, им было отказано. Несмотря на это активисты организовали шествие по Страстному бульвару.