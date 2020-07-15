Голикова: «В РФ выделено более 100 штаммов коронавируса»

"Отечественные образцы стали заметным вкладом в глобальный мониторинг изменчивости этого вируса", — отметила она в ходе заседания Координационного совета по борьбе с распространением заболевания.

Голикова призвала не ограничиваться только исследованием самого вируса и поиском вакцин. "Нужно изучить и долгосрочное влияние перенесенной коронавирусной инфекции на различные органы и системы организма, сформировать соответствующее задание научным учреждениям, чтобы они провели дополнительные исследования", — подчеркнула зампред правительства.