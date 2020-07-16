Когда проводить марш «Бессмертного полка»? 

Шествие «Бессмертного полка», запланированное на 26 июля, может быть снова перенесено. Новой датой может стать 2 сентября, сообщили «Ведомости». В то же время запланированные на 26 июля, День ВМФ, военно-морские парады состоятся. Подготовка к ним продолжается при соблюдении мер предосторожности, сообщили в Минобороны.

Руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской заявил, что решение по переносу пока не принято.

«Заседание центрального штаба назначено на четверг. У нас будет развернутое заседание в полном составе, и мы будем рассматривать все аспекты этой проблемы. Мы провели мониторинг всех наших региональных отделений, получили информацию из органов санэпиднадзора и от местных органов исполнительной власти о ситуации в регионах. И этот доклад будет представлен на рассмотрение центрального штаба», — сказал он.

Хуторской отметил, что «наверняка шествие будет перенесено, но 26-е число все равно будет рассматриваться». «Лично мое мнение: вряд ли санитарная обстановка в стране за две недели может сильно измениться, поэтому мы не можем исключать переноса шествия на осень», — добавил он.

Комментарий Георгия Бовта:

Впервые дату 26 июля для проведения шествия «Бессмертного полка» назвал в начале лета Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу. Тогда же было объявлено и о проведении парада 24 июня. Однако многие обратили внимание на то, что президент не был вполне уверен в новой дате, привязанной ко Дню ВМФ, оговорив возможность переноса всероссийской акции на более поздний срок. Все же соблюдать санитарные меры военным при подготовке парада легче, чем гражданским.

Кстати, Минобороны доложило, что после парада 24 июня никто коронавирусом не заболел. Также некоторые тогда обратили внимание, что формально назначение сроков проведения марша «Бессмертного полка» — это не прерогатива президента, поскольку это организация общественная. Дабы теперь упредить подобные замечания, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не предлагал переносить акцию. Хотя на уровне именно предложения это, конечно, может прозвучать. Ну а пока, если перенос состоится, он будет оформлен решением штаба общественного движения.

При этом в ряде регионов уже фактически приняты решения — и именно на уровне региональных правительств — о том, что 26 июля шествия не будет. Например, такое решение принято властями Томской области, где, собственно, «Бессмертный полк» и зародился как полностью общественная акция и где впервые она была проведена в 2012 году.

В области режим самоизоляции продлен до начала августа, и это не предполагает никаких массовых мероприятий. Аналогичные решения, судя по всему, уже приняты в Саратовской, Орловской, ряде других областей, а также в Петербурге. В Москве официальное решение не озвучивалось, однако никакой подготовки к 26 июля не ведется.

Так что в этом году окончательно стало фактом то, что акция «Бессмертный полк» более не является в полной мере общественным мероприятием, а проводится именно под руководством чиновников и в те сроки, которые они укажут. Впрочем, в последние годы власти регионов и так брали на себя практически всю организацию данного мероприятия, вплоть до изготовления единообразных трафаретов и рамок для фотографий.

Основная причина возможного переноса, конечно, не жара, на которую ссылаются некоторые источники во власти, а именно ситуация с коронавирусом. Пандемия не только далека от завершения, но в ряде регионов коэффициент заражения сохраняется на уровне выше единицы. А если посмотреть на ситуацию в тех странах, где карантинные меры начали снимать раньше, чем у нас, то практически везде наблюдается новый рост заболеваемости, хотя специалисты спорят, вторая ли это волна пришла или еще первая не закончилась.

Нет никаких гарантий, что к началу сентября ситуация по всей России станет настолько безопасной, что можно будет повсеместно проводить столь массовые акции, где невозможно соблюдение никаких мер социального дистанцирования.

Так, может, не проводить в этом году «Бессмертный полк» вовсе, чем переносить его снова и снова, что неизбежно снижает весь пафос этого волнительного действа. Главное же, что эта акция неразрывно ассоциируется именно с 9 Мая, с Днем Победы. Возможно, такие мероприятия вообще не стоит переносить ни на какие другие даты — столь прочна чисто эмоциональная связь с конкретным днем в истории, которой нет у массового обывателя ни со 2 сентября, ни тем более с 26 июля.

Эти даты ничего не говорят подавляющему большинству людей. К тому же в условиях не закончившейся эпидемии многие остерегутся идти на шествие. В ответ некоторые чиновники могут проявить ретивость и попытаются мобилизовать граждан ради того, чтобы отчитаться о массовости, чем еще сильнее толкнут акцию в сторону официоза.