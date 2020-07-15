Собчак отметила, что Лобков «своеобразный человек», который мог вслух восхищаться понравившимся мужчиной и присылать коллегам скабрезные сообщения, однако она усомнилась в том, что такие действия, которые сам ведущий «Дождя» называл «секс-эскортом и коллега-троллингом», можно считать насилием.

«Паша все, что угодно: алкоголик, любитель преувеличить, фантазер, но он не насильник. И никогда им не был (…) Это было всегда не про секс, а про шутку», — написала она в Instagram.

Собчак призвала своих поклонников «отстаивать наше общее право шутить, троллить, издеваться, изгаляться и саркастически ехидствовать».

Многие пользователи Сети не согласились с позицией телеведущей, передает «Ридус».

«А где грань между троллингом и оскорблением? И вообще никому не понравится, если над ним будут издеваться, изгаляться и саркастически ехидствовать. А почему человек вообще должен это терпеть? Все это возможно в близкой дружбе и междусобойчиках, но не должно становиться нормой. Это не норма!», — пишет you_bru_life.

«Вы с ним работали, вам виднее, это тоже никем не оспаривается. Но вам нужно сначала поговорить с теми, кто обвиняет, и выслушать их точку зрения», — считает ludikova_m.

«Право «издеваться и изгаляться» — это уже слишком», — написала burnzhanna.

«Может его тоже троллят? Или опять двойные стандарты? Моих не тролль?», — отметил dolzhanskii. a.

Напомним, во вторник шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков уволился на фоне обвинений в домогательствах с его стороны.

Также стало известно о нескольких других сексуальных домогательствах и об изнасиловании в российской медиасфере. Так, журналист Павел Лобков сознался в домогательствах в отношении молодого стажера телеканала «Дождь» Александра Скрыльникова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян обратилась к сотрудникам RT в связи с секс-скандалом в российских СМИ. Она заявила: «Если, не приведи Господь, речь об изнасиловании, то мы поможем пострадавшей стороне с юридическим сопровождением уголовного дела».

Однако если случай домогательства не регламентируется законом, руководство канала будет воспринимать это как частный вопрос участников происшествия.