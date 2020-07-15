Мишустин сделал заявление о ситуации с коронавирусом

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Как писал «Рамблер», за последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 6 422, до 746 369 человек. За все время наблюдения от COVID-19 в России вылечились 523 249 пациентов, 11 770 человек скончались.

Сегодня в ходе заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса глава кабинета министров отметил, что обстановка «объективно улучшается».

«Пик распространения вируса пройден. В частности, за эти сутки в стране прирост заболеваемости минимальный — он не превышает 1%», — пояснил Мишустин.

Однако он призвал «не расслабляться», продолжать мониторинг и оперативно оказывать помощь заболевшим.