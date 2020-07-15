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«Вы ***»: Собчак вмешалась в секс-скандал с Лобковым 

Артём Кульша 26 минут назад
Журналист Павел Лобков — не харассер. Об этом его коллега Ксения Собчак заявила в своем телеграм-канале.
Вчера, как сообщал «Рамблер», журналист Александр Сырников обвинил Лобкова в сексуальных домогательствах — прикосновении к рукам, попытках поцеловать, сделать массаж и переубедить в его же сексуальной ориентации, комплиментах его фигуре и приглашении к себе домой.
Лобков ответил на обвинение в домогательстве к коллеге
«Костлявая рука * (сошедших с ума. — Прим. ред.) подражателей "прогрессивному" Западу добралась и до Паши. Люди, вы * (сошли с ума. — Прим. ред.)? Паша совращал и харассил? Вы серьезно?» — написала Собчак в тот же день в своем телеграме.
Она назвала Лобкова своеобразным человеком, алкоголиком и фантазером, но подчеркнула, что он — не насильник.
Журналистка рассказала, что тот мог хвалить фигуры незнакомых молодых людей и писать скабрезности коллегам, но это был исключительно безобидный троллинг.
При этом Собчак высказала мнение, что защищать от «коллективной таратуты мозга (Юлия Таратута — журналистка. — Прим. ред.)», надо не Лобкова, а само право людей шутить, троллить, издеваться, изгаляться и саркастически ехидствовать по любому поводу.
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Общество , Шоу-бизнес , Юлия Таратута , Ксения Собчак , Павел Лобков
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