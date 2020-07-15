Вчера, как сообщал «Рамблер», журналист Александр Сырников обвинил Лобкова в сексуальных домогательствах — прикосновении к рукам, попытках поцеловать, сделать массаж и переубедить в его же сексуальной ориентации, комплиментах его фигуре и приглашении к себе домой.

«Костлявая рука * (сошедших с ума. — Прим. ред.) подражателей "прогрессивному" Западу добралась и до Паши. Люди, вы * (сошли с ума. — Прим. ред.)? Паша совращал и харассил? Вы серьезно?» — написала Собчак в тот же день в своем телеграме.

Она назвала Лобкова своеобразным человеком, алкоголиком и фантазером, но подчеркнула, что он — не насильник.

Журналистка рассказала, что тот мог хвалить фигуры незнакомых молодых людей и писать скабрезности коллегам, но это был исключительно безобидный троллинг.