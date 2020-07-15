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Вован и Лексус разыграли президента Польши 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли президента Польши Анджея Дуду, представившись генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Видео с записью разговора опубликовано на YouTube-канале «Октагон».
Во время телефонного разговора пранкеры от лица генсека поздравили Дуду с победой на выборах и решили обсудить вопрос борьбы в Польше против советских памятников.
По словам Дуды, как таковой борьбы нет, однако он после слов якобы Гутерриша об огромном вкладе России в победу во Второй мировой войне сказал, что согласен с этим, «но проблема в том, что они и оккупировали нашу страну после Второй мировой».
При этом «Гутерриш» напомнил Дуде, что и Украина оккупировала некоторые города Польши, указывая на Львов. Однако Дуда сказал, что «это другое» — «это подарок», а не оккупация.
Пранкеры от имени генсека предложили президенту Польши забрать Львов и другие польские города. После этих слов Дуда начал буквально заикаться.
«Что, простите?! Нет, нет, нет, нет» — сказал польский президент.
По его словам, такие идеи даже не обсуждаются в Польше.
Также в разговоре обсуждалась ситуация с коронавирусом в Польше. Дуда отметил, что «основным источником» распространения коронавируса в Польше являются украинские мигранты.
«Главный источник? Возможно, Украина. Потому что в Польше много людей с Украины. Но у нас не так много случаев. Поэтому могу сказать, что ситуация под контролем», — заявил президент.
Ранее Вован и Лексус разыграли телеведущую Викторию Боню, предложив ей от имени бывшего совладельца «Евросети» Евгения Чичваркина сделать за деньги негативный ролик о поправках в Конституцию.
Напомним, нынешний президент Польши Анджей Дуда был переизбран главой государства на второй срок. Газета ВЗГЛЯД предполагала, что президентом Польши останется Дуда. Это означает, что адепт «исторических войн» с Россией и один из главных критиков Кремля — национал-консервативная партия «Право и справедливость» сохранила свою монополию на власть.
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Комментарии
Общество , Видео , В мире , Алексей Столяров , Анджей Дуда , Виктория Боня , Евгений Чичваркин , Владимир Кузнецов , ООН , Евросеть , Партия "Право и справедливость" , Деловая газета "Взгляд" , Польша
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