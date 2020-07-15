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Вован и Лексус разыграли Дуду 

Мария Иванова и ещё 12 11 минут назад
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) связались с президентом Польши Анджеем Дудой и от имени генсека ООН Антониу Гутерриша обсудили с ним выборы, а также отношения с Россией и Украиной. Запись разговора опубликована на YouTube-канале «Октагон».
«Гутерриш» поздравил Дуду с победой на президентских выборах и поблагодарил его за «огромный вклад Польши».
«Мы рады стараться», — ответил Дуда.
Он также заверил, что ситуация с коронавирусом в Польше находится под контролем. Пранкер поинтересовался, кого Дуда считает главным источником коронавируса.
«Возможно, это Украина, потому что в Польше много людей с Украины», — ответил тот.
После этого фальшивый генсек выразил восхищение «победами над некоторыми памятниками» в Польше. Дуда заявил, что у него была «дискуссия с мистером Путиным по поводу истории».
«Потому что он обвинил нас в развязывании Второй мировой войны. <…> Я хорошо знаю, [что Россия внесла большой вклад в победу — прим.ред.], но проблема в том, что они еще и оккупировали нашу страну после войны», — заявил президент.
Затем «Гутерриш» поинтересовался, не хочет ли Польша забрать Львов и другие украинские территории.
«Что, простите? Нет, это Украина. В Польше даже разговоров таких нет», — ответил политик и назвал президента Украины Владимира Зеленского «хорошим парнем».
Как сообщал «Рамблер», ранее Дуда, поддерживаемый правящей партией «Право и справедливость» (ПиС), одержал победу во втором туре президентских выборов, набрав 51,2 процента голосов избирателей. Его соперник-оппозиционер Рафал Тшасковский получил 48,8 процента.
Комментарии
Общество , Видео , В мире , Алексей Столяров , Анджей Дуда , Владимир Зеленский , Владимир Кузнецов , Антониу Гутерриш , ООН , Партия "Право и справедливость" , Польша
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