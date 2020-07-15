«Гутерриш» поздравил Дуду с победой на президентских выборах и поблагодарил его за «огромный вклад Польши».

«Мы рады стараться», — ответил Дуда.

Он также заверил, что ситуация с коронавирусом в Польше находится под контролем. Пранкер поинтересовался, кого Дуда считает главным источником коронавируса.

«Возможно, это Украина, потому что в Польше много людей с Украины», — ответил тот.

После этого фальшивый генсек выразил восхищение «победами над некоторыми памятниками» в Польше. Дуда заявил, что у него была «дискуссия с мистером Путиным по поводу истории».

«Потому что он обвинил нас в развязывании Второй мировой войны. <…> Я хорошо знаю, [что Россия внесла большой вклад в победу — прим.ред.], но проблема в том, что они еще и оккупировали нашу страну после войны», — заявил президент.

Затем «Гутерриш» поинтересовался, не хочет ли Польша забрать Львов и другие украинские территории.

«Что, простите? Нет, это Украина. В Польше даже разговоров таких нет», — ответил политик и назвал президента Украины Владимира Зеленского «хорошим парнем».