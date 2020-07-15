В Москве более 167 тыс. человек вылечились от COVID-19

Еще 1 844 пациента выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило 167 810 человек. Об этом сообщила в среду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 844 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 167 810", — сказала вице-мэр.

Она напомнила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать волонтерами для помощи болеющим или донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.