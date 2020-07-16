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Почти 80 пляжей подготовили к купальному сезону в Подмосковье 

Москва24 и ещё 14 39 минут назад
Пляжи подготовили к купальному сезону в Подмосковье
Фото: Москва 24
Почти 80 пляжей в Московской области готовы к купальному сезону после снятия введенных из-за коронавируса ограничений на посещение зон отдыха у воды. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Так, у семи пляжей уже оформлены документы, у 33 — в стадии получения заключения Роспотребнадзора, 38 пляжей имеют акты технического освидетельствования МЧС, остальные — готовы к открытию не в полном объеме.
Отмечается, что в местах отдыха у воды должна быть обеспечена безопасность, купание разрешается только при положительном решении Роспотребнадзора. Среди основных требований — работа спасательного поста.
Кроме того, пляж должен быть обеспечен буйками и местами для купания детей. Обязательным является соблюдение мер по предотвращению коронавирусной инфекции — сигнальная разметка, информационные щиты и дезинфекция.
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Общество , МЧС , Роспотребнадзор , Московская область
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