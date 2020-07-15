МиГом разбогател. Он провел в бегах девять лет

В Нижнем Новгороде близится к концу громкая история с хищением звена сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31. Обвиненного экс-чиновника Росрезерва Андрея Силякова задержали после того, как он провел в бегах девять лет. Как считает следствие, Силяков помог некой связанной с ним фирме приобрести боевые машины, причем стоимость каждого истребителя была занижена в 1,6 миллиона раз. Каждый МиГ вместо 250 миллионов рублей был выкуплен всего за 153 рубля. В конце концов перехватчики вернулись на завод-производитель, а бывшему чиновнику, который убежден в своей невиновности, почти наверняка предстоит провести немало лет за решеткой. Подробности громкого дела выясняла «Лента.ру».

Истребитель по цене пачки сигарет

Невероятная история аферы со звеном сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 началась в конце 2006 года. В то время Андрей Силяков работал в региональном управлении Росрезерва начальником отдела нефтепродуктов, топлива, промышленных товаров и материалов. В обязанности чиновника, помимо прочего, входили контроль за хранением и учет военных стратегических запасов страны.

Впрочем, к своей работе Силяков подходил весьма своеобразно: к примеру, как считает следствие, он сумел продать за бесценок 35 тысяч тонн мазута, который хранился на Автозаводской ТЭЦ. Качественное топливо чиновник продал как некондиционное, причинив государству ущерб в размере 315 миллионов рублей.

В 2009 году сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России наконец обратят внимание на эту странную сделку, что приведет Силякова на скамью подсудимых. Позже, в ходе расследования мошенничества с мазутом, вскроется и главная афера чиновника — продажа звена истребителей.

Машины (а точнее, планеры — корпуса без двигателей, но с авиапушками) сами пришли к Силякову: ему поручили разбронировать для продажи часть объектов военного стратегического запаса страны. Список из двух тысяч наименований был зашифрован, в нем под определенными кодами были и четыре Миг-31, хранившиеся на нижегородском авиастроительном заводе «Сокол».

Завод с преимущественным правом покупки планировал принять участие в конкурсе, выкупить истребители из запаса, а затем продать их в одну из арабских стран по рыночной цене — 250 миллионов рублей за единицу. Однако Андрей Силяков оказался проворнее. Тот факт, что под некоторыми кодами скрываются МиГ-31, чиновник, по версии следствия, от своего руководства скрыл.

Затем он привлек к афере знакомого оценщика — и с октября 2006 года по июль 2007-го каждый МиГ-31 на бумаге превратился в… металлолом. Каждый из четырех комплектов листов железа, металлических прутов и монтажных узлов Силяков оценил в 153 рубля. Именно столько стал стоить МиГ-31 вместо 250 миллионов рублей.

153

рубля

составила стоимость каждого планера сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31 Афера в четыре МиГа

Уменьшив цену звена истребителей с 1 миллиарда до 612 рублей (153*4), Андрей Силяков организовал аукцион, в котором приняла участие связанная с ним фирма, получившая все четыре МиГ-31 за бесценок. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные следствия, перед аукционом сотрудник Росрезерва уговорил руководство авиазавода «Сокол» не участвовать в торгах и гарантировал, что самолеты завод получит. Но слово не сдержал.

Затем боевые машины несколько раз перекупали фирмы-однодневки, при этом сделки были лишь формальными — все это время истребители находились на территории завода «Сокол». Но в ходе череды перепродаж стоимость четырех МиГ-31 выросла с 612 до 3 миллионов рублей.

В 4,9

тысячи раз

выросла стоимость каждого истребителя МиГ-31 в ходе перепродаж фирмам-однодневкам

В конце этой безумной цепочки истребители были проданы их же производителю — заводу «Сокол». А летом 2009 года региональное управление ФСБ России вскрыло эту аферу и возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В начале апреля 2010 года в рамках этого дела был задержан Андрей Силяков — правда, суд выбрал для него мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста.

Свою вину чиновник категорически не признавал, однако в ходе обысков следователи нашли у него дома записи со схемами обналичивания денег, поступивших на расчетные счета коммерческих организаций. 25 февраля 2011 года 41-летнему Силякову вынесли приговор: 11 лет колонии общего режима

Силяков на оглашение приговора не явился, но прислал в суд письмо на нескольких страницах.

Прошу мою неявку на судебное заседание не рассматривать как укрывательство от правосудия, а как последнюю возможность привлечь внимание общественности к настоящему делу. Если есть установка меня осудить, то мое отсутствие на судебном заседании не помешает это сделать. Не считаю себя виновным, уголовное дело было сфальсифицировано, а на свидетелей оказывалось давление

из письма Андрея Силякова в суд

В письме Силяков также сообщил, что празднует день рождения жены, но в ближайший понедельник в СИЗО непременно явится. Стоит ли говорить, что и это обещание он не сдержал, а потому был объявлен в федеральный розыск.

Девять лет в бегах

После этого бывший чиновник Росрезерва пропал из поля зрения правоохранительных органов на долгие девять лет. В Нижнем Новгороде говорили, что Силяков, скорее всего, сбежал за границу. На деле он был куда ближе к следствию, хотя и оставался для него невидимкой.

После задержания Силяков пояснил, что после осуждения он скрывался на территории разных регионов России

Станислав Телегин, первый заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Нижегородской области

В отсутствие беглеца правоохранительные органы занялись его имуществом. В январе 2013 года Вачский районный суд Нижегородской области постановил конфисковать у Силякова дом и земельный участок. О том, что они принадлежат экс-чиновнику, судебные приставы узнали еще летом 2012 года.

Тогда же их арестовали, поскольку имущество не было для Силякова единственным жильем и средством к существованию, а сам он находился в бегах. Позже у экс-чиновника нашли и арестовали еще один дом, а также банковские счета, но он по-прежнему оставался невидимым для следствия.

Но тоска по дому все же взяла свое, и Силяков объявился в Нижегородской области, о чем быстро узнали оперативники. По данным регионального управления ФСИН России, 26 мая в 07:50 экс-чиновника Росрезерва задержали в доме его жены в Балахнинском районе. После этого Силякова отправили в нижегородский СИЗО №1 — тем и закончились девять лет в бегах.

«Все дела были потеряны»

Между тем супруга осужденного Татьяна Силякова считает, что материалы уголовного дела были сфабрикованы, а следствие выдало за боевые самолеты авиахлам. На протяжении нескольких лет Силякова пытается добиться проверки и возбуждения уголовного дела в отношении следователя, который вел дело ее мужа.

Дело в отношении меня было сфабриковано. Меня обвинили в том, что я якобы воровал истребители и мазут, хотя ничего этого я не совершал. Я пытался добиться справедливости — но все дела были потеряны. Поэтому что получилось, то получилось

Андрей Силяков, экс-чиновник Росрезерва в момент задержания

Татьяна Силякова уверена, что дело против бывшего чиновника Росрезерва необходимо расследовать заново, особенно с учетом исчезновения огромного количества ключевых документов и важных вещественных доказательств. В частности, из дела, по словам Силяковой, пропал диск с телефонными переговорами ее мужа.

В ходе них Силяков якобы влиял на экспертов и договаривался о сделках с истребителями. На этом доказательстве держалось обвинение, и оно упоминалось в приговоре. Но в деле, по словам Татьяны Силяковой, диска с переговорами нет. В беседе с «Лентой.ру» она заявила, что будет до конца бороться за честное имя оклеветанного супруга.

За мошенничество в особо крупном размере Силякову по приговору суда предстоит провести 11 лет за решеткой. Девять лет в бегах наверняка сделают наказание еще более суровым, и вряд ли Силяков сможет как-то скостить этот срок.