Шествие «Бессмертного полка» снова перенесут

Акцию «Бессмертный полк» планируют перенести на 2 сентября. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника, а также на двух человек, близких к мэрии Москвы и руководству одного из регионов.

Как сообщал «Рамблер», парад в честь 75-летия Победы перенесли с 9 мая на 24 июня, а шествие «Бессмертного полка» планировали провести 26 июля, если позволит эпидемиологическая ситуация.

Источник «Ведомостей» в московской мэрии подтвердил возможный перенос акции на 2 сентября и заявил, что в столице подготовку к шествию не начинали.

Собеседник в руководстве региона заявил, что перенести акцию решили из-за сохраняющегося прироста людей с коронавирусом, но федеральный чиновник объяснил это решение жаркой погодой, из-за которой участникам можно стать плохо.