Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ узнали о переносе «Бессмертного полка» 

Мария Иванова и ещё 18 35 минут назад
Шествие «Бессмертного полка» снова перенесут
Фото: РИА Новости
Акцию «Бессмертный полк» планируют перенести на 2 сентября. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника, а также на двух человек, близких к мэрии Москвы и руководству одного из регионов.
Как сообщал «Рамблер», парад в честь 75-летия Победы перенесли с 9 мая на 24 июня, а шествие «Бессмертного полка» планировали провести 26 июля, если позволит эпидемиологическая ситуация.
Источник «Ведомостей» в московской мэрии подтвердил возможный перенос акции на 2 сентября и заявил, что в столице подготовку к шествию не начинали.
Собеседник в руководстве региона заявил, что перенести акцию решили из-за сохраняющегося прироста людей с коронавирусом, но федеральный чиновник объяснил это решение жаркой погодой, из-за которой участникам можно стать плохо.
Общество , Новости Москвы , Правительство Москвы , Ведомости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп пообещал помочь детям иммигрантов
Трамп пообещал помочь детям иммигрантов
Нежелание носить маски связали с интеллектом
Нежелание носить маски связали с интеллектом
Российских военных ранили террористы в Сирии
Российских военных ранили террористы в Сирии
Появились новости о больной коронавирусом Аните Цой
Появились новости о больной коронавирусом Аните Цой
Видео
Отказавшийся надеть маску в самолете дебошир попал на видео
01:10
Отказавшийся надеть маску в самолете дебошир попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео эвакуации раненных военных РФ в Сирии
00:36
Опубликовано видео эвакуации раненных военных РФ в Сирии
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео удара молнии в Останкинскую башню
00:13
Опубликовано видео удара молнии в Останкинскую башню
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео с места взрыва в доме в Петербурге
00:32
Опубликовано видео с места взрыва в доме в Петербурге
Происшествия Пожары
Опубликовано видео перехвата самолета ВВС США
00:39
Опубликовано видео перехвата самолета ВВС США
Армия
Народные волнения в Азербайджане попали на видео
03:17
Народные волнения в Азербайджане попали на видео
В мире
Появилось видео подробностей убийства профессора
04:06
Появилось видео подробностей убийства профессора
Происшествия
Выпрыгнувшая в окно москвичка попала на видео
02:45
Выпрыгнувшая в окно москвичка попала на видео
Происшествия
Появилось видео севшей в тюрьму для рекламы Собчак
01:38
Появилось видео севшей в тюрьму для рекламы Собчак
Шоу-бизнес
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
00:56
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение