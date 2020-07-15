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Шествие «Бессмертного полка» снова перенесут 

Lenta.ru и ещё 15 22 минуты назад
Шествие «Бессмертного полка» снова перенесут
Фото: РИА Новости
Шествие «Бессмертного полка», отмененное 9 мая из-за ситуации с коронавирусом, снова перенесут. Об этом «Ведомостям» рассказали федеральный чиновник, человек, близкий к мэрии Москвы, и собеседник, близкий к руководству одного из регионов.
Мероприятие, назначенное на 26 июля, может пройти 2 сентября. Причинами такого решения называются как и сохраняющийся прирост числа заболевших COVID-19 по всей России, так и жаркую погоду.
Так, в Москве подготовка к шествию по состоянию на 15 июля так и не началась. В то же время военно-морские парады, запланированные на ту же дату, пройдут без изменений. По словам источника в Минобороны, подготовка к ним продолжается на всех базах флотов и флотилий с соблюдением всех мер предосторожности.
Ранее о возможности переноса шествия сообщили в пресс-службе движения «Бессмертный полк России», писал ТАСС. Отмечалось, что решение о переносе мероприятия может быть принято 16 июля на заседании центрального штаба.
«Мы ждем принятия какого-то решения нашим руководством. Этот вопрос стоит очень остро, но сказать на 100 процентов, будет или не будет шествие, мы на данный момент не можем», — отмечали в организации.
26 мая президент России Владимир Путин объявил, что традиционное шествие «Бессмертного полка» пройдет 26 июля, в День военно-морского флота. При этом российский лидер подчеркнул, что в Кремле будут внимательно следить за развитием ситуации с пандемией и при необходимости примут решение о переносе марша на более поздний срок.
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Общество , Новости Москвы , Владимир Путин , Правительство Москвы , Ведомости , ИТАР-ТАСС
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