Лобков сделал заявление после секс-скандала

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Журналист «Дождя» Павел Лобков извинился за свое «фривольное поведение» с коллегами, подчеркнув, что никогда не прибегал к насилию, алкоголю или моральному давлению. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

Как сообщал «Рамблер», ведущего телеканала «Дождь» и открытого гея Павла Лобкова ранее обвинил в домогательствах сотрудник издания «МБХ медиа» Александр Сырников.

Лобков подчеркнул, что вырос в то время, «когда студентки жили с преподавателями, а обнять коллегу на дружеской вечеринке или даже поцеловать считалось нормой».

«Не оправдывая себя, я прошу меня понять — границы телесной неприкосновенности для меня остались на уровне 2000-х годов, когда мы считали эти приставания милой игрой, в которой участники знают свои роли, и никто не идет дальше неких границ», — заявил он.

Журналист отметил, что приносит искренние извинения всем, кому его «фривольное поведение причинило дискомфорт».