Лобков сделал заявление после секс-скандала

Журналист «Дождя» Павел Лобков извинился за свое «фривольное поведение» с коллегами, подчеркнув, что никогда не прибегал к насилию, алкоголю или моральному давлению. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.
Как сообщал «Рамблер», ведущего телеканала «Дождь» и открытого гея Павла Лобкова ранее обвинил в домогательствах сотрудник издания «МБХ медиа» Александр Сырников.
Лобков подчеркнул, что вырос в то время, «когда студентки жили с преподавателями, а обнять коллегу на дружеской вечеринке или даже поцеловать считалось нормой».
«Не оправдывая себя, я прошу меня понять — границы телесной неприкосновенности для меня остались на уровне 2000-х годов, когда мы считали эти приставания милой игрой, в которой участники знают свои роли, и никто не идет дальше неких границ», — заявил он.
Журналист отметил, что приносит искренние извинения всем, кому его «фривольное поведение причинило дискомфорт».
«Я никогда не прибегал к насилию, алкоголю или моральному давлению. Со всеми коллегами, настоящими и бывшими, у которых я сейчас прошу прощения, с большинством из них, у меня нормальные профессиональные и дружеские отношения, и они не оскорблялись моими объятиями или прикосновениями», — подчеркнул он.