Лобков высказался об обвинениях в домогательстве 

Журналист "Дождя" Павел Лобков заявил, что не будет комментировать обвинения в домогательстве, пишет 5-tv.ru.
Ранее в Twitter пользователь с ником Саша Сырников заявил, что Лобков домогался его во время стажировки.
"Мало ли, где я фигурировал. Какие-то книжки были в свое время в 2010 году. Мне имя Саша Сырников не знакомо. Я ничего еще не читал. Ничего комментировать не буду", — сказал Лобков.
Накануне в Twitter появилось сразу несколько постов про домогательства со стороны мужчин, которые работают в российских СМИ. Среди тех, против кого выдвинули обвинения, были шеф-редактор "МБХ медиа" Сергей Простаков, ведущий "Дождя" Павел Лобков и экс-журналист Men's Health Russia Сергей Миненко.