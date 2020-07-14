Лобков высказался об обвинениях в домогательстве 

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Журналист "Дождя" Павел Лобков заявил, что не будет комментировать обвинения в домогательстве, пишет 5-tv.ru.

Ранее в Twitter пользователь с ником Саша Сырников заявил, что Лобков домогался его во время стажировки.

"Мало ли, где я фигурировал. Какие-то книжки были в свое время в 2010 году. Мне имя Саша Сырников не знакомо. Я ничего еще не читал. Ничего комментировать не буду", — сказал Лобков.