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Лобков высказался об обвинениях в домогательстве 

Газета.Ru 1 час назад
Лобков высказался об обвинениях в домогательстве
Фото: Газета.Ru
Журналист "Дождя" Павел Лобков заявил, что не будет комментировать обвинения в домогательстве, пишет 5-tv.ru.
Ранее в Twitter пользователь с ником Саша Сырников заявил, что Лобков домогался его во время стажировки.
"Мало ли, где я фигурировал. Какие-то книжки были в свое время в 2010 году. Мне имя Саша Сырников не знакомо. Я ничего еще не читал. Ничего комментировать не буду", — сказал Лобков.
Накануне в Twitter появилось сразу несколько постов про домогательства со стороны мужчин, которые работают в российских СМИ. Среди тех, против кого выдвинули обвинения, были шеф-редактор "МБХ медиа" Сергей Простаков, ведущий "Дождя" Павел Лобков и экс-журналист Men's Health Russia Сергей Миненко.
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Общество , Павел Лобков , Сергей Простаков , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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