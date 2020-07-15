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Звезда Instagram умерла на восьмом месяце беременности 

РИА Новости 27 минут назад
Звезда Instagram умерла на восьмом месяце беременности
Фото: @nicolethetv
Блогерша Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности. Об этом сообщила мать девушки в Instagram.
"Всем друзьям и поклонникам я с большой грустью должен сообщить, что Николь и ее сын скончались в субботу утром. <…> Как семья мы просим вас предоставить нам право на частную жизнь, потому что наши сердца разбиты. Мы изо всех сил пытаемся справиться с тем, что произошло", — написала в посте мать Николь.
Причина смерти не сообщается.
На страницу блогерши в Instagram были подписаны более 224 тысяч человек. Также она вместе с парнем записывала ролики на YouTube, которые набирали сотни тысяч просмотров. Николь было 24 года.
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