Звезда Instagram умерла на восьмом месяце беременности 

Блогерша Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности. Об этом сообщила мать девушки в Instagram.

"Всем друзьям и поклонникам я с большой грустью должен сообщить, что Николь и ее сын скончались в субботу утром. <…> Как семья мы просим вас предоставить нам право на частную жизнь, потому что наши сердца разбиты. Мы изо всех сил пытаемся справиться с тем, что произошло", — написала в посте мать Николь.

Причина смерти не сообщается.

На страницу блогерши в Instagram были подписаны более 224 тысяч человек. Также она вместе с парнем записывала ролики на YouTube, которые набирали сотни тысяч просмотров. Николь было 24 года.