Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео 

Американка Дениз Мехия (Denise Mejia) объяснила, как правильно носить защитную маску на примере бюстгальтера. Блогерша записала видео для TikTok, в котором она наглядно демонстрирует ошибки в использовании защитного средства.

Девушка сдвигает маску, открывая органы дыхания, и одновременно приспускает деталь нижнего белья, как бы показывая всю бессмысленность такого ношения этих предметов. Ведь если маска не закрывает нос и рот, то она становится совершенно бесполезной, поскольку не сможет защитить человека от проникновения в его организм опасной инфекции.