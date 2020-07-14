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Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео 

Алевтина Жаркова 28 минут назад
Американка Дениз Мехия (Denise Mejia) объяснила, как правильно носить защитную маску на примере бюстгальтера. Блогерша записала видео для TikTok, в котором она наглядно демонстрирует ошибки в использовании защитного средства.
Девушка сдвигает маску, открывая органы дыхания, и одновременно приспускает деталь нижнего белья, как бы показывая всю бессмысленность такого ношения этих предметов. Ведь если маска не закрывает нос и рот, то она становится совершенно бесполезной, поскольку не сможет защитить человека от проникновения в его организм опасной инфекции.
Общество , Видео , В мире , США
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