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Россияне готовятся к выплатам за продолжительный брак 

Лера Букина 1 час назад
Россияне готовятся к выплатам за продолжительный брак
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, сколько лет сохраняется их брак.
Как выяснилось, 59% респондентов состоят в браке более 20 лет.
20% опрошенных ответили, что их жизнь в браке длится 20 лет и чуть менее.
13% россиян живут в браке со своими возлюбленными до 10 лет, а 4% — до 5 лет.
3% участников сейчас не состоят в браке.
1% проголосовавших узаконили отношения со своими партнерами лишь год назад.
В опросе приняли участие 9804 человека.
Россияне, прожившие в браке десятки лет, смогут получить выплаты на юбилей свадьбы. Однако от региона к региону их размер существенно отличается, рассказал Life председатель Центра правовой помощи «Дело жизни» Иван Соловьев.
«Размер выплат устанавливается региональными законодательными актами. Так, в Питере, ХМАО и Удмуртии величина выплат составляет одну тысячу рублей за каждый прожитый в браке год. Таким образом, за 50 лет совместной жизни можно получить 50 000 рублей», — пояснил он.
При этом, по словам Соловьева, в ряде регионов существуют определенные условия для получения таких выплат, а в некоторых «золотая свадьба» вознаграждается только чествованием с символическим подарком.
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Общество , Иван Соловьев
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