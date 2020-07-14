Защита Ефремова ознакомилась с материалами следствия

Защита актёра Михаила Ефремова закончила ознакомление с материалами следствия по делу о ДТП в центре Москвы. Об этом сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.
«Мы закончили ознакомление с материалами», — цитирует РИА Новости адвоката.
Ранее Пашаев заявил, что Ефремов не признаёт вину по делу о ДТП в Москве.
Адвокат Александр Добровинский, представляющий семью Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Ефремова, заявил о «подковёрной игре» в связи с уголовным делом.
6 июля Министерство внутренних дел заявило о завершении расследования дела артиста. Ему предъявили обвинение в окончательной редакции.
Авария произошла 8 июня, когда Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон.
В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице. Как выяснила экспертиза, Ефремов был пьян.