Готовность людей соблюдать меры предосторожности при пандемии связана с их рабочей памятью — параметром, который влияет на интеллект, выяснили американские ученые. Людям с меньшим объемом рабочей памяти, по всей видимости, трудно обработать всю информацию и понять важность ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Исследователи рекомендуют учитывать это при разработке политики информирования населения о мерах профилактики коронавируса.

На готовность людей во время пандемии носить маски и соблюдать социальную дистанцию влияет их рабочая память — параметр, тесно связанный с возможностями интеллекта. К такому выводу пришли специалисты из Калифорнийского университета. «Газета.Ru» изучила результаты исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Во время пандемии появилось слово «ковидиоты» — так называют людей, которые отрицают вред SARS-COV-2 и не соблюдают меры безопасности.

По всей видимости, оно имеет под собой некоторую научную основу — к такому поведению склонны люди с меньшим объемом рабочей памяти.

Рабочая память — это тип памяти, который позволяет нам сохранять в уме информацию, пока мы с ней работаем. Рабочая память также позволяет комбинировать информацию, полученную от органов восприятия, с долговременной и кратковременной памятью. Она играет важную роль в понимании интеллекта как концепции и сложного познавательного механизма. Показатели емкости рабочей памяти тесно связаны с производительностью решения сложных когнитивных задач, таких, как понимание смысла прочитанного, решение проблем, а также с коэффициентом интеллекта.

Во многих штатах США социальное дистанцирование и ношение масок были добровольными мерами, из-за чего многие люди отказывались эти меры соблюдать. В период с 13 по 25 марта 2020 года, в первые две недели после того, как президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение, авторы работы опросили 850 американцев. Испытуемые предоставили демографические данные и заполнили несколько анкет, выявляющих уровень подавленности и тревожности, а также фиксирующих индивидуальные различия в соблюдении социального дистанцирования.

Затем участники исследования прошли тесты, посвященные особенностям личности, уровню интеллекта и пониманию издержек и преимуществ социального дистанцирования.

Оказалось, что чем меньше был объем рабочей памяти опрошенных, тем менее охотно они соблюдали меры безопасности.

«Чем выше объем рабочей памяти, тем больше вероятность того, что люди будут соблюдать социальную дистанцию, — говорит профессор психологии Вейвей Чжан, ведущий автор исследования. — Интересно, что эта связь сохраняется даже после поправок на психологические и социально-экономические факторы, такие как депрессивные и тревожные настроения, личностные черты, образование и доход».

Склонность соблюдать меры по социальному дистанцированию может опираться на принятие решений в соответствии с оценкой издержек и преимуществ такого поведения в рабочей памяти, а не, скажем, на привычку, считает Чжан. Таким образом, этот процесс может быть менее эффективным у людей с меньшим объемом рабочей памяти.

«Индивидуальные различия в объеме рабочей памяти могут предсказать склонность к социальному дистанцированию, — говорит Чжан. — Следовательно, при разработке политики профилактики нужно учитывать общие когнитивные способности людей, чтобы добиться поведения, основанного на соблюдении мер безопасности, такого как ношение маски или социальное дистанцирование».

Не стоит перегружать людей информацией, рекомендует Чжан. Материалы, посвященные мерам безопасности в условиях пандемии, должны быть лаконичными и доступными. Людям должно быть легко принять верное решение.

«Суть в том, что мы не должны полагаться на привычное поведение, так как социальное дистанцирование еще не укоренилось в обществе в достаточной степени, — говорит Чжан. — До того, как социальное дистанцирование станет привычкой и хорошо усвоенной социальной нормой, должна быть возможность с легкостью принять решение соблюдать социальную дистанцию. Следовательно, нам придется сознательно приложить усилия к тому, чтобы преодолеть тенденцию избегать неэффективных решений».

Чжан ожидает, что вклад рабочей памяти в принятие решений будет уменьшаться по мере того, как новые социальные нормы, такие как ношение масок или социальное дистанцирование, будут становиться нормой общества.

«Со временем социальное дистанцирование и ношение масок станет привычным поведением, а их связь с рабочей памятью уменьшится», — считает он.

В будущем команда планирует изучить данные из Китая и Южной Кореи, чтобы выявить защитные социальные и ментальные факторы, которые позволяют людям пережить пандемию. Также их интересуют данные о связи рабочей памяти с расовой дискриминацией в условиях пандемии.