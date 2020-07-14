Путин поздравил ВГТРК с 30-летием 

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Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) с 30-летием.

"Этот юбилей — большой, знаменательный праздник для коллектива ВГТРК, для всей нашей журналистики", — отметил российский президент в поздравительной телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Путин напомнил, что созданная в 1990 году компания всегда активно участвовала в жизни страны.

"Сотрудники входящих в нее телеканалов и радиостанций неизменно находились на острие информационной работы, достойно решали поставленные задачи", — подчеркнул президент.

Глава государства также поблагодарил коллектив "за созидательный труд, за искреннюю любовь к своему делу" и пожелал журналистам всего доброго.