Умер ведущий шоу «Разрушители легенд»

Он работал над созданием таких фильмов, как «Матрица: перезагрузка», «Матрица: Революция», «В поисках Галактики», «Ван Хельсинг», «Парк юрского периода: затерянный мир», «Искусственный разум», «Терминатор 3: восстание машин» и несколько фильмов серии «Звездные войны».