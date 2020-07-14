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Умер ведущий «Разрушителей легенд» 

Артём Кульша и ещё 13 24 минуты назад
Умер ведущий шоу «Разрушители легенд»
Фото: globallookpress.com
Инженер и телеведущий Грант Имахара скончался в возрасте 49 лет. Об сообщает The Hollywood Reporter.
Имахара, как сообщал «Рамблер», родился в Лос-Анджелесе, изучал электротехнику в Университете Южной Калифорнии, работал в компании — разработчике систем домашнего кинотеатра THX и компании по созданию визуальных эффектов к кинофильмам Industrial Light & Magic.
Он работал над созданием таких фильмов, как «Матрица: перезагрузка», «Матрица: Революция», «В поисках Галактики», «Ван Хельсинг», «Парк юрского периода: затерянный мир», «Искусственный разум», «Терминатор 3: восстание машин» и несколько фильмов серии «Звездные войны».
В 2000-х годах Имахара стал ведущим шоу «Разрушители легенд» на телеканале «Дискавери» (Discovery), а в 2016-м — ведущим передачи «Проект "Белый кролик"» на сервисе «Нетфликс» (Netflix). Вчера The Hollywood Reporter сообщил, что он умер в результате аневризмы мозга.
«Я в растерянности. Нет слов. Грант был действительно блестящим инженером и художником, но также и очень щедрым, легким и мягким человеком. Работать с Грантом было очень весело. Я буду скучать по своему другу», — прокомментировал соведущий Имахары по «Разрушителям легенд» Адам Сэвидж.
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Общество , Грант Имахара , Адам Сэвидж , Netflix , The Hollywood Reporter , Лос-Анджелес
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