Умер ведущий шоу «Разрушители легенд»

Инженер и телеведущий Грант Имахара скончался в возрасте 49 лет. Об сообщает The Hollywood Reporter.
Имахара, как сообщал «Рамблер», родился в Лос-Анджелесе, изучал электротехнику в Университете Южной Калифорнии, работал в компании — разработчике систем домашнего кинотеатра THX и компании по созданию визуальных эффектов к кинофильмам Industrial Light & Magic.
Он работал над созданием таких фильмов, как «Матрица: перезагрузка», «Матрица: Революция», «В поисках Галактики», «Ван Хельсинг», «Парк юрского периода: затерянный мир», «Искусственный разум», «Терминатор 3: восстание машин» и несколько фильмов серии «Звездные войны».
В 2000-х годах Имахара стал ведущим шоу «Разрушители легенд» на телеканале «Дискавери» (Discovery), а в 2016-м — ведущим передачи «Проект "Белый кролик"» на сервисе «Нетфликс» (Netflix). Вчера The Hollywood Reporter сообщил, что он умер в результате аневризмы мозга.
«Я в растерянности. Нет слов. Грант был действительно блестящим инженером и художником, но также и очень щедрым, легким и мягким человеком. Работать с Грантом было очень весело. Я буду скучать по своему другу», — прокомментировал соведущий Имахары по «Разрушителям легенд» Адам Сэвидж.