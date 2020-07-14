Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер один из ведущих шоу «Разрушители легенд» 

News.ru и ещё 12 1 час назад
Умер ведущий шоу «Разрушители легенд»
Фото: globallookpress.com
Инженер Грант Имахара скончался в возрасте 49 лет. Он был одним из ведущих передачи «Разрушители легенд» — присоединился к шоу в третьем сезоне и оставался там до 2014 года.
По предварительным данным, он умер от аневризмы головного мозга, сообщает The Holywood Reporter.
Имахара начал свою карьеру в одном из подразделений Lucasfilm на должности инженера по лицензированию. Позже он перешёл в компанию Industrial Light and Magic. Благодаря ему появились такие фильмы, как «Матрица: Перезагрузка», «Терминатор 3», «Ван Хельсинг» и приквелы «Звёздных войн».
В команде «Разрушителей легенд» Имахара специализировался на создании различной электроники и роботов для экспериментов. В 2014 году он покинул шоу, а спустя два года вместе с другим коллегой запустил совместный проект White Rabbit Project на Netflix.
Ранее NEWS.ru писал, что артист балета Государственного театра оперы и балета Якутии Василий Кириллин погиб от удара молнии. Инцидент произошёл в Чурапчинском районе республики. Информацию о трагедии подтвердила бывший главный балетмейстер театра Мария Сайдыкулова.
News.ru: последние новости
Сотрудники известных российских СМИ оказались замешаны в секс-скандале Сотрудники известных российских СМИ оказались замешаны в секс-скандале У монахини-управляющей отелями РПЦ нашли Mercedes почти за 10 млн рублей У монахини-управляющей отелями РПЦ нашли Mercedes почти за 10 млн рублей Гордон пригрозил разделить жизнь Соловьёва на «до и после» Гордон пригрозил разделить жизнь Соловьёва на «до и после»
Комментарии 2
Общество , Грант Имахара , Netflix
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван способный в одиночку сдержать флот НАТО корабль РФ
Назван способный в одиночку сдержать флот НАТО корабль РФ
Андрей Губин вернулся на сцену
Андрей Губин вернулся на сцену
Запись разговора Путина и Порошенко опубликовали предатели
Запись разговора Путина и Порошенко опубликовали предатели
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Видео
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
00:18
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
Армия Конфликты
Спустившийся по стене многоэтажки москвич попал на видео
01:30
Спустившийся по стене многоэтажки москвич попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео затопленных улиц Сочи
00:44
Опубликовано видео затопленных улиц Сочи
Общество Погода
Опубликовано видео из салона самолета с курильщицей
00:14
Опубликовано видео из салона самолета с курильщицей
Происшествия
Всеармейский конкурс «Чистое небо» попал на видео
00:48
Всеармейский конкурс «Чистое небо» попал на видео
Армия
Появилось видео обстрела опорного пункта Армении
01:39
Появилось видео обстрела опорного пункта Армении
Армия
Появилось видео крушения поезда под Тулой
00:51
Появилось видео крушения поезда под Тулой
Происшествия
Женщина сорвалась в пропасть и попала на видео
01:03
Женщина сорвалась в пропасть и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения женщины от наводнения
00:43
Опубликовано видео спасения женщины от наводнения
Происшествия
Путин раскрутил на столе ручку во время совещания
00:09
Путин раскрутил на столе ручку во время совещания
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение