Умер ведущий шоу «Разрушители легенд»

Инженер Грант Имахара скончался в возрасте 49 лет. Он был одним из ведущих передачи «Разрушители легенд» — присоединился к шоу в третьем сезоне и оставался там до 2014 года.

По предварительным данным, он умер от аневризмы головного мозга, сообщает The Holywood Reporter.

Имахара начал свою карьеру в одном из подразделений Lucasfilm на должности инженера по лицензированию. Позже он перешёл в компанию Industrial Light and Magic. Благодаря ему появились такие фильмы, как «Матрица: Перезагрузка», «Терминатор 3», «Ван Хельсинг» и приквелы «Звёздных войн».

В команде «Разрушителей легенд» Имахара специализировался на создании различной электроники и роботов для экспериментов. В 2014 году он покинул шоу, а спустя два года вместе с другим коллегой запустил совместный проект White Rabbit Project на Netflix

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