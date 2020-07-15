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Россияне приготовились ко второй вспышке коронавируса 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Около половины россиян приготовились ко второй вспышке коронавирусной инфекции, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование РАНХиГС.
Так, 45 процентов опрошенных выразили уверенность, что вторая волна коронавируса произойдет в этом году. Пр этом 18 процентов считают, что в ближайшее время повторной вспышки COVID-19 не произойдет, а остальные 37 процентов затруднились ответить.
Как считают авторы исследования, такие результаты опроса говорят о том, что россияне испытывают тревожность и неопределенность перед будущим из-за пандемии.
«Россиянам более свойственно перестраховаться, нежели продемонстрировать оптимистические представления», — заявил ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Рогозин.
В то же время уровень тревоги по поводу заболевания в обществе снижается. Так, угрозу здоровью от распространения COVID-19 считают значительной 27 процентов опрошенных. Увеличивается и доля тех, кто вовсе не рассматривает коронавирус как угрозу общественному здоровью. Сейчас таких 13 процентов.
В российском Минздраве не исключили рост заболеваемости COVID-19 в новом эпидемическом сезоне респираторных инфекций. В ведомстве пояснили, что способствовать распространению респираторных вирусов будет формирование новых школьных, студенческих и рабочих коллективов.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что предотвратить вторую волну коронавируса в России позволит своевременное помещение на двухнедельную изоляцию больных и контактировавших с ними людей. По ее словам, вторая волна начнется тогда, когда после снижения числа новых случаев коронавируса этот показатель снова начнет резко расти.
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Общество , Видео , Коронавирус , Мелита Вуйнович , Дмитрий Рогозин , Минздрав РФ , ВОЗ , РАНХиГС , газета "Известия"
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