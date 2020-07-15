Россияне приготовились ко второй вспышке коронавируса 

Около половины россиян приготовились ко второй вспышке коронавирусной инфекции, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование РАНХиГС

Так, 45 процентов опрошенных выразили уверенность, что вторая волна коронавируса произойдет в этом году. Пр этом 18 процентов считают, что в ближайшее время повторной вспышки COVID-19 не произойдет, а остальные 37 процентов затруднились ответить.

Как считают авторы исследования, такие результаты опроса говорят о том, что россияне испытывают тревожность и неопределенность перед будущим из-за пандемии.

«Россиянам более свойственно перестраховаться, нежели продемонстрировать оптимистические представления», — заявил ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Рогозин.

В то же время уровень тревоги по поводу заболевания в обществе снижается. Так, угрозу здоровью от распространения COVID-19 считают значительной 27 процентов опрошенных. Увеличивается и доля тех, кто вовсе не рассматривает коронавирус как угрозу общественному здоровью. Сейчас таких 13 процентов.

В российском Минздраве не исключили рост заболеваемости COVID-19 в новом эпидемическом сезоне респираторных инфекций. В ведомстве пояснили, что способствовать распространению респираторных вирусов будет формирование новых школьных, студенческих и рабочих коллективов.